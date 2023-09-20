自动化识别潜在受害者 警方银行联手阻逾4000人被骗

利用自动化机器人流程技术识别受害者并提醒报警，警方联手银行成功阻止超过4000人被骗，并避免他们可能蒙受的逾1710万元损失。

新加坡警察部队星期三（9月20日）发出文告表示，反诈骗中心与六家银行合作，利用自动化机器人流程（RPA）技术识别工作、投资和其他诈骗案的潜在受害者，并通过短信提醒及时报警，防止更多的损失。

合作的银行包括星展银行、大华银行、华侨银行、汇丰银行、渣打银行和GXS数码银行。

在2023年8月15日至9月15日期间，警方及合作银行向4000多名银行客户发送了5000多条短信，成功阻止了800多起正在进行的诈骗案，并避免受害者可能蒙受的1710多万元损失。

警方也利用这项技术实现信息共享，将600多个PayNow号码列入黑名单，阻止了受害者可能蒙受的逾7万元损失。

PayNow被滥用的问题日渐严重，针对这一情况，这项技术让警方能够向合作银行发布有关PayNow号码被盗的重要信息，银行随后可利用各自的技术和资源迅速处理。

警方说，这项技术实现了信息共享、信息处理和发送短信的自动化，加上警方与银行间的合作，让更多受害者能更快收到警报，及时止损。

许多受害者是在收到警方的短信提示，以及建议他们立即停止进一步的转账后才意识到上当受骗。

警方再次强调公众可采取“ACT”防范三步骤有效预防诈骗：

“A”即“Add”，在手机“加”上ScamShield应用，并在银行、Singpass和社媒账号设置多层验证等；

“C”即“Check”，先“查”明底细，确保可靠合法；

“T”即“Tell”，就是“报”，遇到诈骗后要立即向当局和亲友通报，以防更多人受害。

公众可上网或拨警方热线1800-255-0000求助或提供相关信息，也可拨打反诈骗热线1800-722-6688，或上网了解如何防范诈骗。