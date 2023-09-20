教育部推出6400万元补助金 资助学校改造学习空间

教师接下来将可借助更多人工智能工具，更有效地根据学生的学习需要，提供针对性的指导。

教育部星期三（9月20日）在常年的工作计划研讨会上宣布推出“通过科技促进教育转型”教育科技总蓝图2030。这个蓝图建立在之前蓝图的基础上，继续推动教育转型，包括借助新科技、加强学生的数码素养。

为了支持学校提供更丰富的学习活动，教育部也投入6400万元，2024年4月推出学校“白色空间”及食堂改造补助金（School White Area and Canteen Grant）。除了将重建或翻新的学校，教育部属下的中小学、初级学院和励仁高中可申请资助。学校可利用补助金改造学习空间，例如设立室内农场、创客空间（makerspace）、在食堂增添活动区如阅读角落等。

教育部2024年1月起也提供额外资金，资助学校购买新的家具等配备，如移动式桌椅和LED屏幕，让学校打造更灵活的学习空间。资助的详情有待公布。

辅华中学在部分课室增添可让学生在桌面书写的移动桌子（mobile table），提供更灵活、具创意的学习环境。（辅华中学提供）

教育科技总蓝图2030 学生学习平台将添AI工具

根据教育科技总蓝图2030，学生学习平台（Student Learning Space, 简称SLS）将增添更多人工智能工具，辅助学生的学习。例如12月推出的英文学习反馈智能助理、简答题反馈智能助理。

教育部指出，英文学习反馈智能助理为学生的写作提供语法等基本反馈，让教师着重在锻炼学生更高层次的技能，如创意表达。简答题反馈智能助理（Short Answer Feedback Assistant）根据学生的回答提供基本反馈，教师可在这基础上修改并提供更详细的评语。

学校接下来也会加强培养学生判断并应用网上资讯的数码能力，了解人工智能的利弊等。

教育部的其他计划包括：成立教育伙伴联系办公室，协助学校与业界和社区伙伴建立协作项目；加强发展学生的21世纪技能。

教育部长陈振声在闭门的工作计划研讨会后受访时说，要继续优化教育素质，学校须更多地善用新科技来辅助教学，减轻教师的工作压力，更有效地为学生提供更针对性的指导。 “白色空间”及食堂改造补助金则可支持学校改造学习空间，推动创新项目。