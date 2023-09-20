本地股市星期三逆势微升0.04%

油价飙升刺激通货膨胀，为美国联邦储备局保持更久的高利率创造条件。加上市场聚焦美联储议息会议后主席鲍威尔在新闻发布会上的讲话，亚太股市星期三（9月20日）普遍前进艰辛。新加坡海峡时报指数在成份股多数上扬的支撑下，闭市微升0.04%或1.25点，收报3242点。

油价自6月中以来，已攀升超过30%，并在星期二（19日）突破每桶95美元（约130新元）。高盛集团（Goldman Sachs）预测，在产油国减产和需求增加的带动下，油价将重回100美元以上。高盛分析团队相信，随着以亚洲为中心的全球需求增长，明年布伦特石油将可以维持在每桶80至105美元。

本地股市全天交易量达10亿2400万股，交易额7亿6222万元，上升股250只， 下跌股259只。

海指成份股升多跌少，18只股上扬，七只下跌，五只持平。

DFI零售集团上涨3.49%至2.67美元；扬子江船业（Yangzijiang Shipbuilding）起1.21%至1.67元；怡和合发（Jardine C&C）上升1.16%至32.20元；凯德腾飞房地产信托（CapitaLand Ascendas REIT）起1.08%至2.82元。

星狮物流商产信托（Frasers L&C Trust）下滑2.63%至1.11元，跌幅最大。云顶新加坡（Genting Singapore）跌0.57%至0.88元；凯德综合商业信托（CapitaLand Integrated Commercial Trust）退低0.52%至1.92元。

星期三亚太股市，除了首尔股市微升0.02%之外全线退低。东京、香港和台湾股市的跌幅较显著。东京下滑0.66%，香港和台湾分别跌0.62%和0.61%。上海退低0.52%、深圳下跌0.59%，悉尼股市则滑落0.45%。