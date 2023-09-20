新加坡企业家25%是女性 杨莉明：数字仍被低估

根据新加坡知识产权局的一项研究，2022年，女性占新加坡企业家总数的25%，较2017年的18%有所增加。

通讯及新闻部长兼内政部第二部长杨莉明星期三（9月20日）在新加坡女企业家联盟（Singapore Women Entrepreneurs Network，简称SG-WEN）成立两周年活动上讲话时，透露这一数据。她说，这显示了女性企业家数量的快速增长，但这个比率可能仍被低估。

她说：“很多企业的幕前领导者可能是一位男士，但在背后，往往有非常有能力的女性企业家在掌控企业，帮助塑造企业的方向，并处理企业千千万万的事务，以使企业蓬勃发展。”

她还说，家族企业继承人的变化也反映女性的参与趋势。在过去，家族企业通常会让男性后代作为接班人，而现在，越来越多的家庭将产业交给女儿继承。

新加坡的女性企业家正走向世界舞台。她举了两个例子，在最近的班加罗尔数字创新联盟（DIA）峰会上，Accredify的运营总监陈静怡（译音，Tan Jing Yi）和CognaLearn的市场与合作伙伴总监维尔玛（Shreya Verma），分别获得“安全数字基础设施”领域和“教育科技”领域的最佳女创始人奖项。

她认为，如今新加坡的女性并不是被迫创业。她们创业不仅是为了自我实现，也是在表达作为女性对世界的影响力。“这是一种赋权精神，我们希望看到这种精神不断发扬。”

新加坡女企业家联盟正是赋权女性的一个平台，目前已有500多名成员。它于2021年由新加坡工商联合总会（SBF）建立，旨在汇集新加坡的女性企业家，并与亚太地区特别是亚细安的其他女性企业家、商业领袖，以及贸易协会建立联系。

亚细安经济主要由中小微企业（MSME）组成。根据美国国际开发署（USAID）2018年的数据，亚细安企业中，由女性所有的比率相对较高，该地区约有6130万女性企业家。

新加坡女企业家联盟执行董事翁晔毅宣布，联盟已在2022年底被亚太女性信息网络中心（APWINC）任命为新加坡的执行机构，负责“增强亚细安女性中小微企业参与数码经济”项目的执行。这个项目为期五年，将通过电子商务和信息技术培训，提升亚细安地区由女性主导的中小微企业的电子商务能力。

从2024年第一季度开始，新加坡工商联合总会将为来自新加坡中小微企业的242名女性企业家进行电子商务培训。