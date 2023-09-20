GIC与TPG支持的基金 向一印度医院集团投资约1亿元

新加坡政府投资公司（GIC）与美国私募股权基金TPG共同支持的医疗基金Asia Healthcare Holdings，以60亿卢比（约1亿新元）收购印度医院集团亚洲肾科与泌尿科研究所（Asian Institute of Nephrology and Urology，简称AINU）的大量股权。

路透社星期三（9月20日）发自班加罗尔的消息说，私人医疗保健服务的市场需求巨大，全球投资者纷纷在印度医疗保健市场投资购买连锁医院的股权。咨询公司普华永道（PwC）预测，目前480亿美元（650亿新元）规模的印度私人医疗保健市场，年增长率将达12％至14％。

GIC和TPG都没有立刻回应路透社关于估值和股权比率的询问。

Asia Healthcare Holdings之前已分别投资Motherhood Hospitals和Nova IVF Fertility，进入肿瘤学与妇幼保健以及不孕症治疗领域。

AINU成立于2013年，在海得拉巴、维沙卡帕特南、西里古里和钦奈运营七家医院，拥有总计500张床位。

上个月，印度眼科医院运营商Dr. Agarwal’s Health Care从现有投资者新加坡淡马锡 （Temasek）和TPG筹集了8000万美元。

淡马锡今年4月斥资20亿美元买下印度最大连锁医院之一马尼帕尔医院（Manipal Hospitals）的41％股权，把在该公司的持股比率提高至59％。

由于人口不断增长和可支配收入不断增加，印度的私人医疗保健业正在蓬勃发展。冠病疫情也刺激了私人医疗保健市场的需求。