新交所首席执行官罗文才当选世界交易所联合会主席

新加坡交易所（SGX）首席执行官罗文才星期三（9月20日）获选为世界交易所联合会（World Federation of Exchanges）主席，任期两年。

世界交易所联合会是全球交易所和清算所的行业组织，它代表超过250个市场基础设施供应商，包括属于交易所集团的清算所。

根据世界交易所联合会星期三从伦敦总部发布的文告，它在第62届常年大会上，选出七名新董事，包括新的主席、副主席和工作委员会主席。

新一届董事会共有18名成员。七名新董事包括新交所首席执行官罗文才（联合会主席）、瑞士证交所母公司SIX集团首席执行官乔斯·季热塞尔霍夫（Jos Dijsselhof，联合会副主席），以及TMX集团首席执行官约翰·麦肯齐（John McKenzie，工委会主席）。季热塞尔霍夫和麦肯齐的任期也是两年。

世界交易所联合会首席执行官南迪尼·苏库马尔（Nandini Sukumar）说：“世界交易所联合会热烈欢迎分别为新加坡交易所、SIX集团和TMX集团首席执行官的新任主席、副主席和工委会主席。他们的行业知识和经验将使我们受益匪浅，我们将继续作为行业的代表，在全球范围内推动有韧性、开放和互联的市场。我们感谢芝加哥期权交易所（Cboe）作主席时对联合会的奉献和贡献，并期待与作为重要董事会成员的他们继续合作。”

罗文才说：“新交所一直是联合会的长期支持者。我很荣幸能够担任联合会主席，帮助实现联合会的使命，为全球金融市场培育一个透明、协作和创新的生态系统。凭借我们的专业知识和经验，我期待与南迪尼和董事会密切合作，推进联合会在市场基础设施韧性、相互市场连通性，以及可持续性和包容性等领域的优先事项。”

成立于1961年，世界交易所联合会的会员34％来自亚太，45％来自欧洲、中东与非洲（EMEA），21％来自美洲。成员们经营的市场，共有超过5万家挂牌公司，总市值超过100万亿美元（136万亿新元）。

世界交易所联合会是交易所交易统计数据的权威来源，发布350多个市场数据指标。它的免费统计数据库，可追溯超过40年的历史，提供有关全球交易所发展的信息和见解。联合会与世界各地的标准制定者、政策制定者、监管机构和政府组织合作，支持和促进公平、透明、稳定和高效率市场的发展。联合会与监管机构有着共同的目标，即确保全球金融体系的安全和状况良好。