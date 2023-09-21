我国第四军种与升级版F-16 齐亮相“铸刀”演习

新加坡武装部队代号“铸刀”的跨军种演习本月在美国举行，军方这回不仅派出升级版的F-16型战斗机，去年成立的第四军种——国防数码防卫与情报军部队（Digital and Intelligence Service），也首次亮相演习。

两年一次的“铸刀”（Forging Sabre）演习，2005年首次举行，今年是第九次，从9月11日至30日在美国爱达荷州蒙廷霍姆空军基地（Mountain Home Air Force Base）举行。爱达荷州的训练空域，是新加坡的20多倍。

铸刀演习指挥官（空中行动）林国丰准将，在蒙廷霍姆空军基地接受新加坡媒体访问时指出，这次演习有三大目的，一是优化参谋过程，让参与者理解现场情况、作出决定并指挥行动；二是开发更智能的作战系统；三是通过试验，提出创新的作战方案。

林国丰举例，这次演习尝试使用蜂群无人机（swarming drones），这些无人机可根据自身数量，自主决定如何组织编制，以及如何以最佳方式监视指定区域，并在完成任务后自动返回基地。

铸刀演习指挥官（空中行动）林国丰准将（左一），以及负责陆地行动的指挥官阿南德（左二）听取演习简报。（叶振忠摄）

林国丰补充说，我国F-16型战机升级后，雷达有所提升，可让空军发现更多目标，并在更远处实施攻击。此外，升级版的F-16也备有“Link 16”数据链路（data link）能力，能与具备同款系统的F-15型战机在战场上配合得更好。Link 16数据链是一个集通信、导航和识别于一体的系统，不仅抗干扰能力强，保密性也更高。

参与人数最多 演习规模最大

铸刀演习指挥官（陆地行动）阿南德（Anand Sathi Kumar）上校指出，今年有超过1100人参加演习，是历来规模最大的。阿南德透露，此次演习安排了超过300个场景，让士兵逐步增强能力，做好在复杂、逼真、安全且有效的环境中执行任务的准备。

武装部队这回派出12架F15-SG战机、10架F-16战机、六台海马斯（HIMARS）多管火箭炮、四架AH-64阿帕奇直升机、三架苍鹭一号（Heron 1）无人机、一架A330多用途添油运输机（Multi-Role Tanker Transport，简称MRTT），以及多架小型无人机（UAV）和无人地面车辆（UGV）等装备参加演习。