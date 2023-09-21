美国联邦储备局宣布维持利率不变，并预计年底前还将加息一次。华尔街股市星期三（9月20日）收盘集体下挫。道琼斯工业指数下跌0.22％，标普500指数跌0.94％，纳斯达克指数滑落1.53％。

新加坡海峡时报指数在成份股多数上扬的支撑下，星期三闭市微升0.04%或1.25点，收报3242点。

以下是星期四（21日）可关注的股票：

1.碧玉投资（Jasper Investments）宣布，已与 Berlitz Marine公司达成战略合作协议，以扩大和发展碧玉投资在海事与岸外行业的核心业务，包括在东南亚和海湾合作委员会地区部署岸外支援船的收购、运营和管理，以及其他海洋与岸外相关的服务和供应。

2.Casa控股星期三闭市后公布，旗下联营公司与Mohm Chemical达至买卖协议，出售公司拥有的三幅空置工业用地。出售价是3266万令吉（约949万新元），并已收取326万令吉的定金，其余款项将在交易完成后获得。

3.亚化集团（AsiaPhos）宣布已经获得当局批准，在中国成立全资子公司Sichuan Rongdafeng Chemical。子公司的注册资本是9000万人民币（约1681万新元），目前还未缴付资本。新成立的公司主要从事化学产品相关的生产和销售。

4.亚洲集团控股（Asiatic Group Holdings）披露，就被马来亚银行申请法庭接管的关联公司Maju Intan Biomass Energy（简称MJE）一事，9月19日获马来亚银行确认，公司向银行提供的担保义务和责任已经完全落实，出售MJE的所有手续现已完成。