恶意软件诈骗新手法 骗子盗款后将手机恢复到出厂设置

恶意软件诈骗出现新模式，不法之徒通过恶意软件入侵受害者手机，并完成转账交易后，便将手机恢复到出厂设置。

新加坡警察部队日前公布2023年上半年诈骗和网络犯罪数据，警方今年上半年接到超过750起恶意软件诈骗报案，涉及款项至少1000万元。

鉴于这类犯罪日益猖獗，警方星期三（9月20日）发文告透露，当局注意到这类型诈骗近期出现上述新模式。

警方指出，在这个模式的诈骗手法中，受害者会在社交媒体脸书或Instagram看到不同服务种类的广告，例如购买食物或打扫住家等。受害者联系卖家后，就会收到对方发来的链接，让他们下载安卓软件包（Android Package Kit，简称APK）。

殊不知，受害者下载的软件包里其实含有恶意软件，例如允许下载的应用开启应用权限（accessibility）。该选项让手机应用能读取手机上的不同数据，如语音和设定等。

不法之徒之后会让受害者用PayNow付5元作为订金，但恶意软件中也含有键盘侧录（keylogging）功能，因此当受害者登录线上银行转账时，资料都已被读取。

之后，不法之徒便会借机盗取受害者银行户头中的款项，然后将手机恢复到出厂设置（factory reset）。受害者只有在拨电给银行，或者重新下载银行手机应用后，才发现自己坠入骗局。

警方提醒公众千万不要下载任何可疑的安卓软件包，因为里头的恶意软件能让骗子入侵受害者的手机，进而操控手机，在受害者不知情的情况下进行未授权交易。

警方也提醒公众，须保持警惕，切勿点击可疑链接或从第三方网站或不明来源下载手机应用，以免遭恶意软件侵入，损失血汗钱。