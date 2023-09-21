电动车附加注册费优惠延长至2025年 但回扣上限调低

电动车附加注册费优惠计划延长两年至2025年底，但回扣上限明年减至1万5000元。再加上车辆减排税务计划和纯电动车免付附加注册费，电动车买家可省下多达4万元。

陆路交通管理局和国家环境局星期四（9月21日）发联合文告，公布电动车相关税务回扣和附加费计划的最新调整。

原定今年底到期的电动车附加注册费优惠计划（EV Early Adoption Incentive，简称EEAI）延长后，消费者明年起仍可获得最多45％的额外注册费回扣，但回扣上限从2万元减少到1万5000元。

根据文告，多数购买大众市场电动车款的买家，回扣金额将不会改变，这能鼓励人们转向采用电动车，同时确保计划与时并进。

A2级减排税务回扣和附加费降至5000元

车辆减排税务计划（Vehicular Emissions Scheme，简称VES）明年也调整回扣金额，较低排放的A2级车辆税务回扣减少1万元，从1万5000元降至5000元。A1级车辆回扣保持在2万5000元。

与此同时，A2级德士可获得的税务回扣将从2万2500元减少至7500元，A1级德士回扣保留在3万7500元。

VES计划根据车辆的二氧化碳和空气污染物的排放量给予税务回扣或征收附加费。这项计划去年宣布延长至2025年12月31日，但明年起收紧各等级的污染物质排放标准。

B级别的车辆没有税务回扣，也无须支付附加费；C级别的附加费数额未来两年则维持不变。至于2025年的税务回扣金额，则会在明年公布。

纯电动车和德士免附加注册费的期限，也延长到2024年12月31日。

自2021年以来，超过8000辆电动车和德士已在VES和EEAI计划下受惠，有助于缩小电动车和内燃式引擎车辆的成本差距。

今年8月，包括纯电动车和混合动力车在内的较清洁能源车辆，占所有新车注册量的近七成。其中，电动车注册量逐月稳步上升，8月份达到新车注册量的23％。