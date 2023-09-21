职总吁政府提供技能培训补助

卢慧菁

更新 /
更新 / 2023年9月21日 12:06 PM
发布 /
发布 / 2023年9月21日 12:00 PM
职总秘书长黄志明星期四为首届职总企业培训委员会研讨会致辞时强调，职总会持续与雇主对话，了解企业面对的各种挑战，共同拟定策略应对。（周国威摄）
职总秘书长黄志明星期四为首届职总企业培训委员会研讨会致辞时强调，职总会持续与雇主对话，了解企业面对的各种挑战，共同拟定策略应对。（周国威摄）

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许多雇员认同接受培训提升技能非常重要，但数据显示，参与培训的雇员人数，会随着年龄增加而下降。全国职工总会呼吁政府提供技能培训补助，让雇员特别是处于职业生涯中期者，通过上课开拓新技能，同时减轻财务负担。

职总从去年8月开始，通过为期一年的“同心同行共创未来”（#EveryWorkerMatters）对话会，接触超过4万名本地雇员，深入了解他们面对的挑战、想法与诉求。根据职总向1000名本地雇员展开的调查显示，超过六成的受访者认同，报读第二个学位或文凭课程，有助于职业发展。

但许多雇员也认为，要掌握新的、更深入的技能，需要更多财务和雇主支持。多数雇员反映，他们面对的问题包括须请假上课，以及课程费用压力不小。

除了呼吁政府提供培训补助，职总也建议扩大津贴范围，涵盖更多课程，包括学位或文凭课程。职总也建议将领取技能创前程培训补助的年龄，从现行的25岁，降低至23岁。 

职总鼓励雇主提供员工技能津贴，作为肯定他们积极上课提升技能的奖励。与此同时，除了公司的培训课程，职总也呼吁雇主给予想要自行进修的雇员，获保障的培训假，以确保他们的假期或薪水，不会因参与非公司安排的培训课程受到影响。 

职总调查数据显示，过去12个月，35岁至44岁雇员中，71%曾参与培训，但这个比率在45岁至54岁的群体中，降低至66%。造成雇员无法参与培训的四大障碍是：自行上课缺乏财务资源、雇主不支持、对要上哪些培训课程不了解，以及缺乏时间。

职总秘书长黄志明星期四（9月21日）为首届职总企业培训委员会研讨会致辞时强调，职总会持续与雇主对话，了解企业面对的各种挑战，共同拟定策略应对。

另一方面，黄志明也说，截至今年9月，职总已成立超过1600个企业培训委员会，帮助超过10万各行各业的雇员提升技能，从而获得更高的薪金和更好的工作前景。  

职总希望到了2025年，能至少设立2500个企业培训委员会。

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