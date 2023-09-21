职总吁政府提供技能培训补助

许多雇员认同接受培训提升技能非常重要，但数据显示，参与培训的雇员人数，会随着年龄增加而下降。全国职工总会呼吁政府提供技能培训补助，让雇员特别是处于职业生涯中期者，通过上课开拓新技能，同时减轻财务负担。

职总从去年8月开始，通过为期一年的“同心同行共创未来”（#EveryWorkerMatters）对话会，接触超过4万名本地雇员，深入了解他们面对的挑战、想法与诉求。根据职总向1000名本地雇员展开的调查显示，超过六成的受访者认同，报读第二个学位或文凭课程，有助于职业发展。

但许多雇员也认为，要掌握新的、更深入的技能，需要更多财务和雇主支持。多数雇员反映，他们面对的问题包括须请假上课，以及课程费用压力不小。

除了呼吁政府提供培训补助，职总也建议扩大津贴范围，涵盖更多课程，包括学位或文凭课程。职总也建议将领取技能创前程培训补助的年龄，从现行的25岁，降低至23岁。

职总鼓励雇主提供员工技能津贴，作为肯定他们积极上课提升技能的奖励。与此同时，除了公司的培训课程，职总也呼吁雇主给予想要自行进修的雇员，获保障的培训假，以确保他们的假期或薪水，不会因参与非公司安排的培训课程受到影响。

职总调查数据显示，过去12个月，35岁至44岁雇员中，71%曾参与培训，但这个比率在45岁至54岁的群体中，降低至66%。造成雇员无法参与培训的四大障碍是：自行上课缺乏财务资源、雇主不支持、对要上哪些培训课程不了解，以及缺乏时间。

职总秘书长黄志明星期四（9月21日）为首届职总企业培训委员会研讨会致辞时强调，职总会持续与雇主对话，了解企业面对的各种挑战，共同拟定策略应对。

另一方面，黄志明也说，截至今年9月，职总已成立超过1600个企业培训委员会，帮助超过10万各行各业的雇员提升技能，从而获得更高的薪金和更好的工作前景。

职总希望到了2025年，能至少设立2500个企业培训委员会。