海指周四早盘下滑34点 亚太股市全线下跌

隔夜在万众瞩目下出炉的美国联邦储备局9月利率决议，无疑在华尔街引发一场“地震”。美国股市星期三（9月20日）闭市集体收低。道琼斯工业指数下跌0.22％，标普500指数跌0.94％，纳斯达克指数滑落1.53％。

亚洲主要股市在星期四（21日）也不免受到“余震”波及，早盘全线下跌，首尔和台湾股市领跌，跌幅分别为1.52％和1.32％。新加坡海峡时报指数截至中午12时下滑34.04点或1.05％，报3207.96点。

25只海指成份股下跌，丰树泛亚商业信托（Mapletree PanAsia Com Tr）、丰树物流信托（Mapletree Logistics Trust）和凯德腾飞房地产信托（CapitaLand Ascendas REIT）领跌，跌幅分别为2.65％、2.33％和2.13％。仅4只海指成份股上涨，扬子江船业（Yangzijiang Shipbuilding）、星狮物流工业信托（Frasers L&C Tr）和DFI零售集团（DFIRG）领涨，涨幅分别4.19％、1.8％和0.75％。

道富环球市场（State Street Global Markets）高级多元资产策略师陆庭伟说：“投资者一直在挑选他们想看的东西，而这些东西显然更偏负面。因此，今日股票市场呈现下跌态势。”

陆庭伟表示，本次议息会议的整体基调其实并不过于强硬，但有两点令人意外。一是美联储对2024年利率的预期高于市场普遍预期，二是美联储的声明暗示，即便利率在更长时间内保持较高水平，宏观经济增长也会继续下去。

美联储公布利率决议后，美元走强。日兴资产管理（Nikko Asset Management）首席全球策略师韦尔（John Vail）表示，美元走强令日元承压，这增加了日本政府入场扶持日元的可能性，日本政府可能会在美元兑日元汇率到达150时大举干预，因为很难容忍更大的通胀压力。

接下来，英国央行也将于周四公布利率决议，此前市场认为英国央行可能会再次加息。但星期三公布的8月消费价格指数（CPI）却意外降温，同比上涨6.7％，低于7月的6.8％和分析师预期的7％，降至18个月来的最低水平。这为英国央行暂停加息打开了大门。