三款网售产品含违禁物 卫科局吁公众停服

卫生科学局在三款产品中发现强效药物成分，包括违禁物质和壮阳成分。当局劝请公众切勿购买或服用这些产品。

卫生科学局星期四（9月21日）发文告指出，三款名为“Fercy Dietary Supplement Product”、“TANDUK RUSA KUAT LELAKI”，以及“mentalk candy”的产品，分别含有违禁物质西布曲明（Sibutramine），以及壮阳成分昔多芬（Sildenafil）和他达那非（Tadalafil）。

这三款产品在本地不同网购平台，如虾皮（Shopee）和Qoo10出售。卫生科学局已与这些平台合作，删除有关商品信息，并向相关卖家发出警告。

“Fercy Dietary Supplement Product”标榜为营养保健品，称可“控制饥饿感”、“抑制食欲”和“帮助瘦身”。经检验，当局发现产品含有大量西布曲明，这是一种须凭处方才能购买的减肥药。但由于这款减肥药有增加心脏病和中风风险，从2010年开始，已在新加坡禁用。

“TANDUK RUSA KUAT LELAKI”以及“mentalk candy”则是由移民与关卡局在包裹中截获，分别含有大量昔多芬和他达那非壮阳成分。其中，后者的含量比一般规定的每日剂量高出57倍。

卫生科学局呼吁公众停用以上三款产品，并且不要购买来历不明，或无法核实的产品。当局也警告商家和供应商，若发现有人售卖和供应含有违禁物质或强效药物成分的产品，将毫不犹豫采取严厉的执法行动。