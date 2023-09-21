Sevens Atelier接受调查 股价周四早盘暴跌21.57％

房地产咨询公司Sevens Atelier正在协助商业事务局和新加坡金融管理局调查一起违反证券及期货法令（Securities and Futures Act）违法行为。

受此消息影响，公司股价星期四（9月21日）复牌后暴跌。截至中午12时，股价跳水21.57％，至0.04元。

公司星期三（20日）晚间提交给新交所的文件中显示，商业事务局（CAD）和金管局已要求其提供与调查相关的各种文件和信息。其中包括公司前执行主席兼首席执行官Richard Koh Chye Heng、执行董事Vanessa Lim Xiu Fang和管理团队成员Tang Yao Zhi的公司电子邮件账户中的所有电子邮件，以及公司在2021年至2022年期间发布的部分公告相关的辅助文件。

其中包括2021年6月22日公司宣布获得新控股股东的公告。当时，公司宣布Sylvester Lim Wei Zhi成为新的控股股东，Lim Wei Zhi向前控股股东Xu Jia Zu控股买下5600万股股票或26.1％股权，总收购价300万元。第二份则是2021年9月8日发布的一份涉及任命Vanessa Lim Xiu Fang为执行董事的公告。第三份公告于2022年4月28日发布，涉及拟议的多元化、收购、出售和更名。公司在2022年6月之前名为百益胜控股（Pan Asian Holdings）。

Sevens Atelier表示将“全力配合当局”调查，并会在有重大进展时，进一步发布有关公告。公司在星期三盘中曾要求暂停交易。