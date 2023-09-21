唐振辉：生成式人工智能等技术正引发法律业深刻变革

互联网和智能手机等技术已融入人们的生活，相比之下，在法律专业领域中，技术还没完全渗透其中。但人工智能、区块链等技术，正在引发法律行业的一场深刻变革。

文化、社区及青年部长兼律政部第二部长唐振辉星期四（9月21日）在TechLaw.Fest法律与技术论坛上，作出以上表述。

他提到，尖端技术正在影响法律界，生成式人工智能和智能合同是两个典型例子。

譬如，安理国际律师事务所（Allen＆Overy）已开始使用一种生成式人工智能工具Harvey，可回答法律问题、总结信息，以及准备和分析文件草稿。本土法律技术公司Intelllex今年6月推出了基于生成式人工智能的诉讼研究助手Scott，目前已拥有大约1000名全球用户。

技术在法律界的另一运用方式是智能合同，它可以自动执行协议内容，由此可以减少或省去经纪人、代理人和公证人等中介机构。保险和物流等行业已开始使用这项技术。

一个案例是，新加坡管理大学、法国安盛集团（AXA）和美国斯坦福大学法律中心正在合作，研究构建一套供法国安盛集团使用的智能保险合同，以解决赔款缓慢或不准确的问题。

不过，唐振辉也表示，技术既是一种工具，也是一种威胁。在一次次的技术突破中，关于“律师是否会被取代”的疑问也随之而来。

他说：“作为个人律师，我们必须投资于提升自己的能力，并不断获得新的技能。我们要为人工智能时代的法律执业做好准备，要致力于终身学习。”