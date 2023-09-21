消息：Grab或收购送餐公司Foodpanda东南亚业务

送餐公司Foodpanda德国母公司Delivery Hero正在洽谈脱售Foodpanda的新加坡和东南亚业务，据说私召车业者Grab是其中一个可能的买家。

德国商业杂志WirtschaftsWoche早前报道了这个消息，并说Grab或支付超过10亿欧元（约14亿6000万新元）进行这项收购。

Delivery Hero星期三（9月20日）发布文告回应该报道，证实正在洽谈脱售Foodpanda在新加坡、马来西亚、菲律宾、泰国、柬埔寨、缅甸和老挝的业务，但没透露潜在买家名字。

彭博社星期三报道引述Delivery Hero的文告说，谈判尚处于早期阶段，不确定能否达成协议。

报道还指出，虽然亚洲业务是Delivery Hero最大收入驱动力，但正面对难以维持势头的情况。Delivery Hero首席执行官尼克拉斯·奥斯特伯格（Niklas Oestberg）上月表示，经过多年的大量投资，公司已“稍微撤回”在亚洲的投资，以专注盈利能力。他当时表示：“但这也意味一些客户可能对我们今天提供的产品不太感兴趣。”

送餐和杂货配送平台Foodpanda于2012年成立，总部设在新加坡，目前在亚太12个市场营业。2016年，它被德国Delivery Hero收购。

另一方面，《商业时报》星期四（9月21日）报道说，Foodpanda答复询问时表示，有关洽谈是与多方进行，目前还处于“初步阶段”。在美国挂牌的Grab控股公司没答复媒体询问。

报道指出，全球各地的送餐平台都面对转亏为盈的压力，且压力日益增加。Foodpanda的新加坡业务在截至2022年底的财年亏损4270万元，营收为2亿5670万元。它早前表示，非常需要削减成本，因此裁退了一些员工。

不过，Foodpanda最近几个月突然加大力度扩展东南亚业务，与冷藏公司和私召车应用Tada建立伙伴关系。

Foodpanda新加坡总裁温玮伦（Lawrence Wen）最近受访时表示，公司在艰难的一年中保持“谨慎乐观”态度，但仍在寻求扩大新加坡的送货骑手团队规模。公司在新加坡拥有超过1万名零工。