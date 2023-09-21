在医院偷卡盗刷1205元 护士判监六个月

一名护士在医院更衣室偷走三人的转账卡或信用卡，盗刷1200多元购买燕窝与肉干等，判坐牢六个月。

马来西亚籍的被告杨佩容（38岁，译音），案发时是伊丽莎白诺维娜医院的护士。她一共面对15项控状，包括偷窃、非法挪用他人财物和欺骗罪行。她星期四（9月21日）承认其中四项，余项交由法官下判时一并考量。

根据控状，被告在2023年3月24日至4月5日，盗刷三人的转账卡或信用卡购买燕窝、肉干、中药类产品，以及芝士塔等食品，涉案金额约1205元。受害人包括被告的同事和医药销售员。

案情显示，强生公司的医药销售员在2023年3月24日下午到伊丽莎白诺维娜医院工作。由于进入三楼的手术室前须更换手术服，销售员便在只有医护人员才能进入的更衣室换衣。

销售员作为外来访客并没有自己的置物柜，于是她把包包留在开放式橱柜后离开。被告在这期间进入更衣室，发现销售员的包包无人看管，便顺手牵羊，从销售员的钱包中取出一张转账卡，再把钱包放回包里。

当天傍晚，被告使用销售员的转账卡到商场消费，如到中药行购买价值138元的洞燕等。被告也在3月26日继续盗刷转账卡，到火锅店消费等，接着把卡丢弃在垃圾桶。

2023年4月5日，被告同样在更衣室内偷走同事的转账卡，当天到商场购物一番，买下燕窝和肉干等食品后，再将转账卡丢弃。

受害人在发现转账卡遗失，且有未授权交易后报警。警方展开调查后揭发被告的罪行。

控方指出，被告滥用进入员工更衣室的权限，从包内取走他人的转账卡，请求法官判她六至九个月监禁。

被告求情时说，她从未做过任何伤害病人的事，她当时承受工作和家庭压力，不知道自己在做什么，恳求法官轻判。

法官最终判被告入狱六个月。