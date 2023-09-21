创新科技Super X-Fi技术进入最新款电视机

创新科技（Creative Technology）宣布与中国彩电大厂创维集团（Skyworth）建立战略伙伴关系，把得奖声晰飞（Super X-Fi）环绕声全息音响技术，带到创维集团最新款的电视机产品，包括目前最先进的miniLED 4K电视机款式。

创新科技是在星期四（9月21日）闭市后发布这项消息。文告指出，两家公司这次的合作，“标志着视听技术汇合的突破”。这次合作为创新科技与其他行业伙伴之间的未来合作开辟了途径，将Super X-Fi环绕声全息音响技术引入更广泛的消费电子产品和个人电脑平台，进一步扩大这一革新性技术的覆盖面和影响力。

文告说，Super X-Fi将彻底改变用户在创维顶级电视机上体验声音的方式，让家庭娱乐真正与众不同。Super X-Fi技术让人通过耳机也能获得高端多扬声器系统的沉浸式聆听感觉，用户只须把SXFI READY耳机（earphones）或头戴式耳机（headphones）与创维的SXFI READY电视机建立联系。这技术与创维的新一代视频科技结合，使用户在腾讯视频、爱奇艺等平台，可享受视觉效果的巨大飞跃以及身临其境的个性化音频。

创新科技技术副总裁李迪篪说：“创新科技很高兴与创维合作，通过创维最新的电视机把Super X-Fi环绕声全息音响技术带给中国和全球市场。此技术的无缝结合，可让顾客在所有内容上轻松享受Super X-Fi音效。”

创新科技星期四股价跌0.85％，闭市报1.17元。