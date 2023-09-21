航程体验受邻座辅助犬影响 新西兰夫妇获新航1600元赔偿

一对新西兰夫妇因不满邻座乘客携带辅助犬，影响了航程体验，多次投诉后获赔优选经济舱与经济舱约1600元的差价。

根据此前报道，今年6月时，吉尔·普雷斯（Gill Press）和丈夫华伦（Warren）购买新加坡航空公司的优选经济舱，从法国巴黎飞往新加坡，登机后发现邻座乘客携带了一只用于缓解紧张情绪的斗牛犬，这只狗频频发出声响，还放屁制造出难以忍受的气味。

这对夫妇因为不愿意降级舱位坐到经济舱后排，后来被换到经济舱前排原本为机组成员预留的座位。

事后二人向新航申诉，两周后新航回应称会赔偿200新元购物券。吉尔认为这无法弥补他们不愉快的飞行体验，且优选经济舱的价格要远高于普通经济舱。

三周后新航再度回应说会提供价值320元的购物礼券。吉尔仍无法接受，要求全额退款。

新航目前已接受赔偿优选经济舱与普通经济舱差价的方案，二人分别获赔新西兰币每人982.50元（约795新元）。

吉尔接受新西兰媒体采访时说，打算将这笔钱捐给导盲犬的慈善机构。

根据新航网站，4月1日起，新航不再允许安慰犬（emotional support dogs）和乘客一起上飞机，符合条件的辅助犬（assistance dogs）可以搭乘新航航班，而事件中的狗是以辅助犬的身份登机。辅助犬是指受训后帮助体障人士的犬类，比如导盲犬、助听犬和行动辅助犬等。

新航发言人说，公司会尽力在登机前，通知可能坐在辅助犬邻座的乘客，并确保日后这类情况不再发生。