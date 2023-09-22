调查：近六成本地居民经历或有亲友遭受网络危害

一项调查显示，近六成的新加坡公民和永久居民坦承曾自己经历，或有身边亲友遭受过网络危害，而这个现象有年轻化趋势。四分之三受访者因此对争议性课题避而不谈，造成寒蝉效应。

非盈利组织新加坡妇女发展与支援组织（SG Her Empowerment，简称SHE）于5月29日至6月12日，委托调研机构RySense，向1056名15岁及以上的新加坡居民展开线上调查，以了解网络危害的趋势和影响，并探讨现有求助机制是否足够。

调查显示，约58%受访者自身曾经历，或有亲友遭受过网络危害，而受害者人数随着年龄递减而增加。其中，15岁至24岁年轻受访者中，52%是网络危害的受害者，65%有身边亲友受过网络侵害，情况令人关注。

网络危害可列为九大类

根据调查，受害者经历的网络危害可列为九大类，依序为：性骚扰、网络霸凌、盗用身份、诽谤、图像相关的性侵犯、网络盯梢、取消行动、仇恨言论，以及恶意公开他人隐私。

网络危害受害者当中，有四成曾经历过身心灵创伤、企图自杀及担忧个人安危等严重冲击；四成选择减少在社媒平台花费的时间，或停止在网络发表意见；两成受害者指自己生活未受影响，甚至认为网络危害是“生活常态”。

针对种族、性别和政策等具争议的课题，四分之三受访者无法自在地在网上阐述个人观点。为避免受到网络危害，约66%受访者会自我审查言论，约68%受访者则选择脱离网络世界以求自保。

SHE首席执行官托尔（Simran Toor）说：“无论在现实世界和网络世界，人人都应享有性别平等和安全。网络危害会对个人和社会造成巨大影响，如果任其发展不管，很可能会形成新的社会行为规范。”