随着投资者担心美国联邦储备局的紧缩性货币政策将比预期的时间维持更久，华尔街股市星期四（9月21日）出现大面积抛售，主要股指收盘集体下挫。道琼斯工业指数下跌1.08％，标普500指数跌1.64％，纳斯达克指数滑落1.82％。

这一担忧同样令本地股市震荡。新加坡海峡时报指数星期四下跌39.19点或1.21％，闭市报3202.81点。

以下是星期五（22日）可关注的股票：

1. 康盛医疗集团（Thomson Medical Group）公布的最新财报显示，公司在截至今年6月底的2023财年中净利为4110万元，而2022财年为5860万元；每股盈利（EPS）为0.138分；营收为3亿5580万元，同比增长6.6％，主要得益于患者数量的增加和医疗保健支出的增长。

2.华侨银行（OCBC）加入香港交易所成立的香港场外结算公司成为直接结算会员，银行将可使用公司的“互换通”服务进行在岸人民币利率互换产品交易和结算。银行同时也宣布加入伦敦清算所（LCH），成为SwapClear利率掉期结算服务的直接结算会员。

3.创新科技（Creative Technology）宣布与中国电子产品公司创维集团（Skyworth）合作。创维集团的新款电视机将采用创新科技的声晰飞（Super X-Fi）全息音响技术。公司文告指出，两家公司这次的合作，“标志着视听技术汇合的突破”。这次合作为创新科技与其他行业伙伴之间的未来合作开辟了途径，将Super X-Fi环绕声全息音响技术引入更广泛的消费电子产品和个人电脑平台，进一步扩大这一革新技术的覆盖面和影响力。

4.中国环境资源（China Environmental Resources）发布盈利预警，公司预计截至6月底的全年综合亏损可能比去年的1480万港元（约259万新元）高出至少130％。