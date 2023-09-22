新保集团新研究中心具备超级电脑 推进大规模研究

新加坡保健集团设立新创新卓越中心，备有集团第一台超级电脑，用于推进大规模和复杂的研究。中心正在进行的研究包括利用超级电脑来预测胸痛病患病情复发的风险，更好地分流病患。

这家设在新加坡中央医院园区，新保集团大厦内的李陈爱礼创新卓越中心（Alice Lee Innovation Centre of Excellence，简称A.L.I.C.E@SGH Campus）是新保集团将开设的多家创新中心的第一家。

人力部长兼贸工部第二部长陈诗龙医生星期五（9月22日）在新保集团杜克-国大科学研究大会上，为李陈爱礼创新卓越中心主持开幕仪式。

这个面积达590平方米的实验室将用于集思广益、原型设计和创新测试，促进临床医生、科研人员和行业伙伴合作，实现重新设计流程和护理转型，协助孵化医疗科技领域的初创公司和衍生公司。

其中，中心就配备新保集团第一台超级电脑，名为CHROMA，是新保集团通过与新加坡国立高速电脑中心合作实现。这台超级电脑拥有高性能计算能力，拥有1024个中央处理器内核，高于普通200倍的信息传递数度，能储存、处理和传输大量临床数据，帮助研究人员进行模拟。

超级电脑也让临床医生和科研人员可以培训人工智能模型，进行大规模和复杂研究，例如开发用于疾病风险预测的人工智能算法，包括针对胸痛病患的分流系统。

中心以李氏基金会创始人已故李光前的妻子李陈爱礼命名，以表彰李氏基金会为推动新保集团杜克—国大学术医学中心的创新和研究所给予的5000万元捐款。中心也拥有其他创新工具，如3D设计和模拟软件、3D打印机、原型实验室、以及验证设计和开发概念模型的空间。