本地股市星期五早盘微升1.44点

因投资者押注利率将在更长一段时间内维持高位水平，亚洲主要股市在星期五（9月22日）早盘涨跌互现，深圳股市领涨，涨幅为1.23％，悉尼股市领跌，跌幅为0.43％。新加坡海峡时报指数截至中午12时微升1.44点或0.04％，报3204.25点。

美国股市星期四（9月21日）闭市集体收低。道琼斯工业指数下跌1.08％，标普500指数跌1.64％，纳斯达克指数滑落1.82％。

另外，市场也在观望日本央行是否会制定退出超宽松货币政策的路线，

本地股市14只海指成份股下跌，凯德商用新加坡信托（CapitaLand Mall Trust）、皇胜酿酒（Emperador）和丰树工业信托（Mapletree Industrial Trust）领跌，跌幅分别为1.59％、0.95％和0.87％。8只海指成份股上涨，创业公司（Venture Corp）、华侨银行（OCBC）和海庭（Seatrium）领涨，涨幅分别为1.55％、0.88％和0.75％。

英国央行星期四宣布，维持基本利率5.25％不变。这也标志着英国从2021年底开始的连续14次加息之旅，现在终于暂时停下了脚步。

不过，英国央行仍为未来继续加息留下了空间。英国央行行长贝利（Andrew Bailey）表示，通胀并未到达它应该在的水平，央行将密切关注未来是否需要继续加息，同时也将会把利率维持在高位足够长的时间，来确保实现政策目标。

瑞典和挪威央行宣布加息25个基点，未来可能还会加息。瑞士央行则维持利率不变，令投资者感到意外，这导致瑞郎兑美元汇率下跌约0.7％，兑欧元汇率下跌0.6％。

瑞士联合私立银行（Union Bancaire Privée）首席经济学家戈特里（Patrice Gautry）表示：“我们已经看到全球许多央行进入暂停状态，未来几个月与通胀行为相关的上行风险仍然较小，从全球范围来看，这仍然对股市有利。不太积极的是，央行暗示关键利率会在更长时间内保持较高水平，也就是说，各国央行还没有准备很快降息。”