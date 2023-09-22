本地首个噪音体验空间 促进邻里和谐

为了促进邻里之间营造更和谐的生活环境，社区事务署成立本地首个噪音体验空间，邀请公众前往体验和了解各种噪音的来源及影响。

这个由邻里噪音社区咨询小组（Community Advisory Panel）策划，并由社区事务署（Municipal Services Office，简称MSO）负责运营的噪音体验空间，通过让公众亲身体验各种类型的噪音，提高他们居家时的噪音意识，以营造邻里之间和谐的生活环境。

噪音体验空间设于东陵福路第36座空置组屋。公众可在不同楼层和位置的单位里，分别扮演噪音制造者和被干扰者，通过模拟这些居家的日常行为，如移动家具、跑跳、用石臼捣香料等，了解各种活动所发出的声响，以及这些噪音如何影响邻居的生活。

国家发展部兼外交部高级政务部长沈颖星期五（9月22日）为这个新的噪音体验空间主持开幕时指出，邻里噪音投诉的案例在冠病疫情期间上升不少，至今还是没有缓解。

她也在亲自体验噪音空间后说：“原来很多时候我们听起来是楼上邻居制造的声音，其实来自于别的地方，我们却对邻居产生了误会。因此，噪音体验空间可以更好地帮助我们理解噪音的来源，也能提升邻里之间的同理心。”

噪音体验空间将于9月23日至12月15日向公众开放，入场免费，参观前须上网www.go.gov.sg/noiselab报名。