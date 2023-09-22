含未注明过敏原 食品局召回本地产黑胡椒鸡柳片

一款本地生产的黑胡椒鸡柳片，因验出含有未在包装上注明的鸡蛋过敏原，被新加坡食品局下令召回。

根据新加坡食品局星期五（9月22日）发出的文告，食品局在一款本地生产的Bibik’s Choice黑胡椒鸡柳片中发现含有鸡蛋，而食品包装上并未注明。

由于鸡蛋是过敏原，根据我国相关条例，含有会引起过敏成分的食品必须在包装上标明以保障公众健康。预先包装的食品，成分应按比重降序在产品标签中列明。

食品局已要求生产商新利兴冷藏食品（私人）有限公司召回受影响批次的产品。

食品局指出，除了对鸡蛋过敏或不耐受的人群外，该产品不会对消费者构成食品安全问题。而对鸡蛋过敏或不耐受的消费者，如果购买了该产品，应停止食用；如果担忧健康问题，应寻求医生建议。