谎称要赔偿受害者 警长私吞逾4万元监36个月

女子因失信珠宝和现金被控，调查警官竟谎称要女子赔偿受害者，四年里陆续拿了对方4万3000元，用来付赡养费和出国旅游，被判坐牢36个月。

被告默罕默德（Mohamed Bin Mohamed Jalil，54岁）面对包括失信在内的四项控状，他承认其中三项，另一项交由法官下判时考量。他案发时是高级驻署警长。

根据案情，受害女子在2012年3月31日报案，指她的室友陈秀萍（人名译音）把她的珠宝拿去典当，也失信了她交给对方用来投资的钱。

被告当时是这起案件的调查官。

被告趁此机会，向陈秀萍称她需要为她失信的珠宝与现金，赔偿受害者近8万元。

陈秀萍相信了被告，在2013年3月至2017年11月间，和丈夫先后给了被告4万3000元，并以为这笔钱会被用来偿还受害者。

案情揭露，被告一开始安排陈秀萍与其丈夫在警局给钱，之后要求对方把钱转入他的私人银行账户，或在停车场、对方住宅和商场等地给他现金。

被告将这些钱拿去支付租金、前妻的赡养费以及度假。

2020年7月，受害者的女儿因被告归还部分珠宝却没有出示任何文件证明，之后又无法联系上被告而心生怀疑，随即向警方报案，揭发此事。

被告于2020年7月13日被捕，16日被停职。

法官斥被告 用职权犯法

被告在警界服务25年，法官斥责他利用职权违法。

控方指出，被告担任高级驻署警长一职25年，掌握的权力极大。国家对他给予深厚的信任，但他却破坏这份信任。

控方也指出，警方要处理的案件很多，加上被告经验丰富，深受信任，因此犯案行径没有马上被发现。

法官指出，这是持续多年的一系列严重罪行，涉案金额巨大，被告作为执法人员不仅没维护法纪，还利用职权犯法，必须严惩。