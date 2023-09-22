职总开展安全运动 鼓励雇员勇于指出安全隐患

及时识别安全隐患可防范未然，但有些雇员可能担心举报后会遭到报复。全国职工总会推出“注意、停止和汇报”运动，鼓励雇员勇于提出工作场所的潜在风险，无须有后顾之忧。

职总星期五（9月22日）在新捷运盛港地铁车厂启动这个活动，为期至少三个月，必要时会延长。

根据职总的文告，活动将通过印刷和数码刊物以及视频，强调雇员报告安全事项的权利、教育雇员注意工作场所常见的危险，以及如何通过公司渠道汇报问题，预防事故。

公司随后应采取措施隔离和调查风险，并在落实安全措施后才复工。

职总助理秘书长杨益财在活动启动仪式上发言时说，高度安全戒备期5月结束后，因工丧命的人数再度上升。针对安全问题，大家必须采取主动和未雨绸缪的方法，如果等事故发生后才加强安全，为时已晚。

通过提倡“注意、停止和汇报”的行为，职总希望鼓励雇员放心地向管理层报告任何工作场所的安全顾虑，不用担心遭到报复。

这也与今年以“举报拯救生命”（“Reporting Saves Lives”）为主题的全国工作场所安全与健康运动，相互配合。

杨益财呼吁企业认真对待所有反馈，如果管理层没有对任何安全报告采取行动，他建议雇员向工会表达他们的顾虑。

人力部兼国防部高级政务部长扎吉哈致辞时说，今年上半年，本地每10万名雇员中，约有0.8人因工丧命，比去年下半年的1.3人来得好。

除了新加坡以外，全球只有四个国家每10万名雇员的伤亡率少于一人。“我们的目标是把人数维持在一人或以下，越久越好……我们不能一直依赖执法行动来要求人们守规矩，我们必须让安全成为工作文化的一部分。”