彻夜排队 iPhone 15到手“越南客”当场转卖

苹果iPhone 15星期五（9月22日）开卖，“越南客”提前飞来狮城，杀到乌节路，排队10多小时彻夜等待。星期五早上开卖后，马上有人沿街向同乡扫货，也当场转卖给求购者。

星期五是苹果最新iPhone 15系列手机的发售日，新加坡是亚洲最快开卖的国家之一。

记者星期五早上7时半抵达乌节路的苹果直营专卖店时，店外已有逾百人的两条人龙，分别为已预约取货的顾客和到场抢购的买家。

早上7时56分，在苹果员工的欢呼倒数下，首批在上周成功预购的“果粉”率先进入店内，这些顾客大多来自越南、印度、菲律宾和马尔代夫。本地顾客只占小部分。

据观察，到场抢购的买家中越南人最多。

来自越南的荣先生（30岁）与友人星期三（20日）抵达狮城，星期四早上9时已到乌节路专卖店了解情况，他向记者展示购买的六部手机。“终于成功买到，很开心，不枉等了那么久。”

苹果官网规定每名顾客只能购买两部iPhone 15 Pro和两部15 Pro Max手机。

另外，在乌节路COURTS外也出现人龙。在越南河内经营手机生意的阮春东（34岁）告诉记者，他星期四晚上10时来排队，拿到11号，买了两部15 Pro系列手机。

阮春东专程从越南飞来狮城购买苹果新款手机。（吴伟国摄）

他说，iPhone 15 Pro Max在越南非常受落，他沿街询问是否有人愿意出售；而他把自己手上的新手机，当场卖给求购的公众，赚了200元。

一小时后网上高价转售

开卖仅一小时，有人已在网购平台以高出10%至20%的价钱出售。

截至下午1时，Carousell已出现超过1000个有关出售iPhone 15系列手机的贴文，每台手机平均以高出100元至300元不等的价格出售。



