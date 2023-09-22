总理公署取消更正指示 东亚论坛不再被屏蔽　

东亚论坛已经删除含有多项虚假陈述的文章，它之前收到的更正指示因此被取消，网站也不再被屏蔽。

总理公署星期五（9月22日）发文告，指东亚论坛（East Asia Forum）于9月20日申请取消网络假信息和网络操纵法令（POFMA）办事处发出的更正指示。

东亚论坛提出申请时说，在收到文章《新加坡爆出一连串丑闻》（A spate of scandals strikes Singapore）的作者的要求后，已经从网站和其他平台删除文章。作者也已针对文章公开道歉。

东亚论坛是在8月18日发表上述文章。文章针对我国贪污调查局的独立性，以及李显龙总理处理某些问题的方法等，作出多项虚假陈述。文章作者是新加坡国立大学中文系助理教授陈英杰。

东亚论坛接到更正指示后，并未按照当局规定的形式做出更正。通讯及新闻部长杨莉明过后指示资讯通信媒体发展局发出屏蔽指令，使得本地用户无法直接访问有关网站。

由于东亚论坛也没有在链接到有关文章的脸书贴文附上更正通知，总理公署部长英兰妮也另外向脸书母公司Meta发出针对性更正指示（Targeted Correction Direction），要求脸书在涉事贴文上贴出更正通知。

总理公署星期五的文告指出，英兰妮在考虑了东亚论坛的解释和事件的情况后，指示POFMA办事处取消发给东亚论坛的更正指示，以及发给Meta的针对性更正指示。

通讯及新闻部另外发出文告，说更正指示取消后，杨莉明也在星期五指示资媒局取消对东亚论坛的屏蔽。本地用户已经能够直接访问东亚论坛网站。