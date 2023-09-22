能源和建设费推高水利设施营运成本 大士供水回收厂造价逾30亿元

能源成本、建设费用和化学品价格过去六年来各激增超过三成，维修费用也上涨近两成，大幅推高我国水利设施的营运成本。其中，大士供水回收厂造价超过30亿元，这项工程已完成约三分之一，预计2026年投入运作。

永续发展与环境部长傅海燕星期三（9月20日）出席活动时提到，水利设施的营运成本自2017年，也就是我国上一次调整水价以来，上涨了约30％至35％。

根据公用事业局星期五（22日）提供的数据，营运成本上升，主要是因为能源、建设、化学品和维修费用过去六年来大幅增加。能源成本增加37％、建设费用35％、化学品33％，维修费则上涨18％。

以建设费为例，2017年，铺设一公里的管道需约1000万元。如今因为选用的是顶管（pipe jacking）施工方式，每公里的铺设费用增至1700万元，增幅达70％。顶管是一种不必开凿地面的施工方式，能减少对交通和环境的影响。

正在兴建中的深隧道阴沟系统第二阶段工程，建设费比2008年落成的第一阶段工程高出近一倍，从34亿元增至65亿元。

公用局回复《联合早报》询问时说，这65亿元中，超过一半是建设大士供水回收厂的费用，回收厂造价将超过30亿元。

针对上涨的成本，公用局“采取了一系列应对措施，像是在设计和建造大士供水回收厂时通过各种方式来降低成本，以确保公用局能以可持续的方式为我国供水”。

大士供水回收厂采用的独特排污口设计，让公用局省下超过6亿5000万元的建造费，相当于现有总建造费30亿元的两成左右。