宏茂桥将开辟花园环道 衔接现有公园与市镇中心

宏茂桥区内将打造一条花园环道，把现有公园与市镇中心连接起来，让居民能够更靠近绿地，提供更多休闲好去处。

根据计划，名为花园环道（Garden Loop）的休闲廊道将把宏茂桥镇东公园、宏茂桥镇西公园、碧山—宏茂桥公园以及宏茂桥市镇中心衔接起来。

部分花园环道会沿着宏茂桥6道和8道建设，沿途的公共空间翻新后将增设小花园和健身角落等新设施，鼓励居民从市镇中心步行、跑步或骑脚踏车到公园去。

建屋发展局星期六（9月23日）起在宏茂桥城举办“再创我们的家园”（Remaking Our Heartland，简称ROH）展览，向居民介绍建屋局和相关政府机构联手为宏茂桥所打造的翻新计划。

国家公园局将会改善宏茂桥镇西公园的设施。除了近期开放使用的遛狗场，那里也将增设康疗花园（therapeutic garden），以及鼓励孩童在户外玩乐的自然游乐花园。

当局也会沿着宏茂桥8道，从杨厝港地铁站到碧山路开辟一个直线公园（Linear Park），把宏茂桥和碧山衔接起来。

以相思豆作为设计灵感的新儿童游乐场，将取代市镇中心现有的游乐场。（宏茂桥市镇会构想图）

建屋局早前展开问卷调查及举行数个小组讨论会，邀请居民献计，通过ROH的翻新计划来为宏茂桥市镇注入活力。

市镇中心的翻新工程也是ROH计划的焦点之一。李显龙总理已于去年8月宣布第一阶段工程，包括在步行街建造顶蓬来连接宏茂桥城，及增设有盖座位等。这些工程将由宏茂桥市镇会进行，预计会在明年第二季起陆续完工。

建屋局将负责第二阶段的工程，预计2027年前完工，这包括打造一个主题游乐通道、将Broadway Plaza旁的空地改造成社区空间，以及增设店铺来提升居民的消费体验。

Broadway Plaza旁的空地将改造成社区空间。（建屋局构想图）

未来几年里，宏茂桥区内将有接近1800个新组屋单位完工，这些预购组屋项目将设有新的商业和社区设施，让居民享用。

美华巴刹与熟食中心将进行翻新，增添更多绿意和座位，人行道也会焕然一新。（建屋局构想图）

现有的四个邻里中心－－美华巴刹与熟食中心、德义广场、崇文中心及杨厝港中心（Yio Chu Kang View）将进行翻新，为居民提供更好的购物和用餐体验，也为商家带来更多客流量。

政府于2020年3月宣布，红山、宏茂桥、女皇镇和蔡厝港为第四批纳入ROH计划的市镇。建屋局随后用两年时间收集居民的意见，并与相关政府机构研究征得的反馈，制定方案。

宏茂桥的翻新工程将在未来五到十年里落实，完工后，将让区内约13万个居民受惠。

宏茂桥城的展览将开放至10月8日，过后会巡回到宏茂桥市镇的其他地点。