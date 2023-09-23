新科工程将耗资1.7亿元在樟宜机场建新机身维护设施

新科工程（ST Engineering）耗资1亿7000万元在樟宜机场建设一个新的机身维护设施，扩大在新加坡的产能，以满足亚太地区日益增长的机身维护、修理和大修 (MRO) 服务需求。

这是新科工程在新加坡的第四个、在全球的第十个机身维护设施，预计创造550个就业岗位。

新科工程星期六（9月23日）在樟宜溪（Changi Creek）举行了新设施的动土仪式。

这个新的机身维护设施占地8万4千平方米，预计总开发成本1亿7000万元。设施将配备四个可为宽体飞机提供服务的机库，其中包括混合喷漆和维修间。 第一个机库预计将于2025年中期竣工，其余三个机库将于2026年底竣工。

全面投入运营后，该设施每年将额外贡献130万工时（manhours），相当于新科工程目前全球机身维护能力的10%。

新设施将创造超过550个就业岗位，包括持证飞机工程师、规划和生产控制专家、机械师、仓库和物流人员等。

新科工程宣布，作为其长期客户，日本航空（Japan Airlines）将成为新设施的第一个客户，将其飞机引入这里进行维修。

新科工程商业宇航总裁林伟明表示，鉴于亚太地区是新科工程的主要市场之一，这项新设施建设是新科工程的一项重大进展。

“ 随着区域航空航天业有望在未来十年强劲增长，额外的产能将使我们能够更好地履行对长期客户的承诺，支持他们不断增长的维护需求，并抓住未来的增长机会。”