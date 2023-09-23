甘榜菜市区推出亲家庭计划 年轻家庭可获300元经济援助

居住在甘榜菜市区的约1200户年轻家庭接下来将可在社区内获得更多帮助，包括提供育儿方面的资源、创建聊天群组建立社区支持网络等。此外，部分年轻家庭也可获得价值高达300元的经济援助。

东海岸集选区议员、国家发展部兼通讯及新闻部高级政务部长陈杰豪星期六（9月23日）早上与走访选区的总理公署部长兼财政部及国家发展部第二部长英兰妮，一同为这项名为“关怀家庭@甘榜菜市”的计划主持推介。

计划由妇女执行委员会筹划，旨在让父母和祖父母掌握在家中照顾幼儿的技能和知识，建立甘榜菜市育儿网络、给予同伴支持，以及为低收入家庭提供额外的经济援助。

为了减轻父母的经济负担，尤其是有年幼子女的低收入家庭，计划旗下的“家庭关爱配套”，将分发价值100元的婴幼儿必需品给甘榜菜市区的年轻家庭。持有蓝色或橙色社保援助计划（CHAS）卡的家长，也可分别获得200元和100元的额外礼券。

配套开放给育有2022年1月1日之后出生孩子的家长申请。家长可从10月16日开始申请，截止日期是明年12月31日。

陈杰豪受访时指出，推出这项计划是因为很多甘榜菜市的年轻家庭、新手父母，甚至是刚成为祖父母的居民向他反映，希望能在社区内获得更多育儿方面的知识和支持。

他说：“远亲不如近邻，除了靠政策实施的政策，关键也在于我们社区内的支持。”

参与计划的多个合作伙伴将为居民举办讲座、工作坊和活动，内容涵盖幼儿营养需求、预防婴儿窒息、看护者心理健康，促进跨代关系等。

此外，甘榜菜市母亲支持小组也创建了聊天群组，让这一区的母亲建立支持网络，互相分享并讨论育儿心得和知识。

英兰妮致辞时强调了家庭的重要。她说，政府宣布实施多项亲家庭政策，包括增加父亲陪产假，目前也正在积极鼓励雇主响应政府的号召。