消费84元误收840元 餐厅寻客退款

疑销售点终端系统故障，芽笼一中餐厅误收下两名食客840元，是原价的10倍，业主网上发文寻人，最终退还款项。

事发餐厅是位于芽笼路259号的福乐记私家菜，餐厅发现问题后在脸书专页和Hawkers United —Daobao 2020群组发贴寻人，希望能借助网民的力量，通知两名食客联系餐厅，让餐厅得以归还款项。

根据餐厅上传的点餐订单，食客共叫了五样菜品，包括干锅鳝鱼、孜然牛肉、清炒莴笋、红油抄手和两个泰国老椰子，花费为84元。

餐厅经理冯先生（37岁）受访时告诉记者，两名女食客是于星期三（9月20日）晚上8时许到店里用餐，约一小时后结账。他当日在对账时发现向顾客收了840元，是原价的10倍。

他忆述，两名女食客的口音不太像新加坡人，似乎是来自福建沿海一带。

冯先生澄清，相信是销售点终端系统出问题。 “当时收费的同事说输入的金额是对的，不知是哪里出差错，感觉是刷卡机或网络有问题。”

他透露，餐厅事后也和销售点终端系统公司联系，看是否能通过信用卡将差额退还给食客。

冯先生说，所幸顾客星期五（22日）看到网上讯息，亲自联络餐厅，主管随后也通过PayNow退款给食客。

称没检查收据 食客道歉

食客在贴文下留言，为自己没有检查收据造成麻烦道歉。

其中一名食客星期五在贴文下留言说，老板娘已把钱退还给她，也说下次光临时会给她打折。

她表示，自己没有检查收据，给店里造成麻烦，并为此事感到抱歉。该食客透露，这笔账单星期五才显示在消费记录里，她发现后想打电话给银行或报警，但冷静思考后，联系上餐厅取回款项。