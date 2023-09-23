低薪工人群策群力行动联盟推动14项计划 改善低薪雇员福利

过去两年，低薪工人群策群力行动联盟推动了14项计划，在保障就业机会和改善低薪雇员福利等多方面取得成效，包括在多三家商场设立清洁工和保安人员休息区。

2021年成立的低薪工人群策群力行动联盟在2022年5月展开第二阶段的工作，共有40名成员提出九个项目小组。小组在星期六（9月23日）行动联盟举行的最后一场工作坊上，展示各项提议取得的成效。

在九个组中，有三个小组自2021年开展第一阶段工作时就参与，其中一个计划为在商场和办公楼工作的清洁工和保安人员等提供专属休息区。小组在第二阶段的工作中，于后港坊和义顺纳福城再设立三个休息区，加上之前设立的两个休息区，共有至少120名清洁工和保安人员受益。

另外一个新计划SELF则是通过技术和创新，帮助单亲妈妈寻找合适的工作。团队目前已帮助五名单亲妈妈回返职场，之后计划继续为另外25名单亲妈妈匹配合适的工作。

名为Health Tracker的计划，则希望为更多清洁工、园艺工人和保安人员提供智能穿戴设备，测量他们的身体状况、在必要时提醒他们休息，以及在他们跌倒或晕倒时拉响警报并追踪他们的位置，从而保障这些低薪雇员的安全和健康。

人力部兼国防部高级政务部长扎吉哈在参加工作坊后说：“帮助低薪雇员不只是政府、工会和雇主的责任，社会也能发挥作用，不只提高低薪工人的工资和技能，也包括他们的工作环境、尊严以及社会对他们的看法。我们在2021年成立之初，就将希望做出贡献、有热情的新加坡人聚集起来，提出这些倡议。”