第二届新加坡气候集会 已有逾1000人到场

第二届新加坡气候集会星期六（9月23日）在芳林公园演说角落举行，截至下午5时已有超过1000人到场参与。

这场集会由30名17至30岁的青年举办，他们来自不同领域，包括科学家、作家，以及还在求学的学生。

参与者大多穿着“紧急”意味的红色上衣，下午3时起抵达现场。人民行动党议员文礼佳博士（Wan Rizal）、工人党议员何廷儒、陈立峰和蔡庆威等也参与活动。

文礼佳答复《联合早报》提问时说，其他党员可能因为行程繁忙无法到场，但这不代表他们不支持保育课题。“这不是出席人数多少的问题，重要的是我们如何身体力行提倡环保。”

工人党议员蔡庆威（左起）何廷儒、林志蔚，以及陈立峰（右一）在集会现场与公众互动。（关俊威摄）

陈立峰认为，主办方为推广保育付出了很大的努力，应该获得肯定。“我不觉得运动分子有负面的含义……推广保育须要多方合作，我认为绿色运动分子扮演重要的角色。”

本届气候集会有三大诉求，包括呼吁政府加速绿色转型，制定更透明的能源转型计划，并设下更雄心勃勃的目标，包括加强碳税及规定公司制定减碳目标。

集会也呼吁政府拟定更健全的保育法律，保护和恢复新加坡的生态系统，并为生物多样性研究提供更多资助。

此外，集会希望政府在制定气候行动战略与措施时，可以更广泛地展开公共咨询，包括纳入低收入群体等的意见，同时加强学校的环境教育。

首场气候集会于2019年9月21日举行，当时有超过2000人参与。

超过2000人参与2019年9月21日的首场气候集会，他们身穿“紧急”意味的红色上衣。（关俊威摄）

从事涉及打造多元与包容工作的陈乙莹（28岁）是两届集会的主办成员。她告诉《联合早报》，有别于上一届集会，团队这几年积极扩展网络，与不同组织合作，扩大涵盖的范围。本届集会更能体现气候与健康、性别和劳工等不同课题的关联。

她说，集会旨在动员更多新加坡人支持气候正义，也鼓励人们踊跃参与政治讨论，为保护地球发声。