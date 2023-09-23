到2025年 淡滨尼705座组屋将安装太阳能电池板

到2025年，淡滨尼区内预计共有705座组屋的屋顶将安装太阳能电池板，所产生的太阳能相当于7000套四房式组屋单位每年所需的能源。

2023年“为淡滨尼注动力”（Powering Tampines）主题展览的开幕礼星期六（9月23日）在淡滨尼天地举行。

这个展览从9月22日至30日，在淡滨尼天地一楼展出。展览共分六大区域，展出淡滨尼集选区近年来推出的绿色环保举措，以及未来节能减碳方面的计划。

淡滨尼集选区议员、社会及家庭发展部长兼卫生部第二部长马善高受访时指出，截至目前，淡滨尼北和淡滨尼尚育区（Tampines Changkat）已有160座组屋安装太阳能电池板。 而预计到了2025年，淡滨尼东、中和西部的545座组屋也将安装太阳能电池板。这705座组屋屋顶的太阳能电池板所产生的太阳能，可为大约7000套四房式组屋单位提供每年所需的能源。

同时，到2025年中，淡滨尼也将成为我国首个采用改造中央供冷系统的已开发市镇。“我们将淡滨尼区的七栋建筑通过管道相互连接，以降低整体电力消耗。”

自2020年起，淡滨尼633户家庭的组屋底层电梯旁都装有数码绿色生态告示栏（Digital Eco-Boards），它们为居民提供所在街区的水电消耗以及由此产生的碳排放的实时信息。居民也会收到有关节水省电的绿色贴士。

另外，淡滨尼天地也采用智能调控的空调、照明灯和洗手间，从而提高能源效率。

下个月起，这个绿色主题展览将在淡滨尼的所有小学分别展出一周，提高学生的环保意识，从小培养他们节能减排的生活习惯。