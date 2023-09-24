VCPlus协助商业事务局和金管局进行调查

在凯利板交易的投资控股公司VCPlus披露，其高层正在协助商业事务局和新加坡金融管理局进行调查，这起案件相信涉及触犯证券及期货法令，同房地产咨询公司Sevens Atelier公司的调查有关。

公司于星期六（9月23日）深夜在新加坡交易所网站发表文告说，公司执行董事林明洲（音译，Lim Beng Chew）和独资子公司APEC Solutions主管叶坤豪（Cedric Yap Kun Hao）已接受商业事务局的盘问。他们也把护照交给当局。

两人并没有被提控，除了必须提交护照外，两人没有受到当局的其他限制。由于调查还在进行中，林明洲将休三个月的缺席假，以等待调查结果出炉，并在必要时延长假期。

休假期间，他的董事职务会由非执行主席接手，营运职务则由总裁负责。

公司也披露，于星期三（20日）被令提供VCPlus和APEC Solutions的一些信息和文件。

这些信息和文件包括林明洲和叶坤豪的所有公司电邮，以及两家公司的一些会议记录，还有与房地产咨询公司Sevens Atelier在2021年和2022年的商业来往提案和已完成项目的清单或相关文件。

另一方面，同样受查的Sevens Atelier星期五（22日）回复新加坡交易所询问时说，协助调查的三名公司高层人员中，执行董事林秀芳（音译，Lim Xiu Fang Vanessa）和管理层成员唐耀智（音译，Tang Yao Zhi）已接受当局盘问。

公司前执行主席兼首席执行官许执恒（音译，Richard Koh Chye Heng）则还在等待接受盘问。三人都没有提交护照，也没有被逮捕或被正式起诉。