无照驾驶载四人 18岁青年躲路障弃车逃

18岁无照驾驶青年看见交通警局设置的路障后，倒车近200米弃马赛地汽车而逃，留下车中四名女乘客不知所措。交警随后确定青年身份，六小时内将他逮捕。

这起事件发生在星期六（9月23日）凌晨2时左右，当时交警在加冷路设置了路障，展开酒驾取缔行动。事发前，相信驾着马赛地汽车的青年看见了路障，随后直接倒车200米开车门逃走，交警见状立即出动附近警员追赶。

车内四名女乘客在青年弃车而逃后看起来不知所措。据观察，留在车上的四名女乘客喝了酒，下车时步伐踉跄。

坐在副驾驶座的女乘客被警方问话时一脸无奈，期间也不断打电话，相信是在向警方表示正在尝试联系落跑的青年，同时似乎声称她和青年没有关系。后排三名女乘客面对问询也面露难色，被令下车时戴上了口罩。

新加坡警察部队说，交警通过调阅电眼画面后确认了青年的身份，并在六个小时内，以涉嫌逃避路障、无照驾驶以及驾驶没有保险的车辆的罪名逮捕他。

酒驾导致的车祸数量上升

在公共娱乐场所全面恢复营业后，今年1月到8月酒驾导致的车祸共有123起，短短两个月内就增加了38起。交通警局在星期六（23日）凌晨12时左右设置路障，展开酒驾取缔行动，共有三人因酒后驾驶被逮捕。

《联合早报》记者星期六（23日）跟随交警到设于加冷路的临检处观察临检行动。临检行动从12时左右开始，凌晨1时过后无法通过手提测醉器检测的驾驶者明显上升。

据观察，警方在一个半小时内就逮捕了三名涉酒驾者，其中一人在警方问话时多次说自己没有喝酒，只是在武吉士一带吃了饭，但他不通过手提测醉器检测，也没有通过移动测醉驾中心（Mobile Breath Evidential Analyser Test Centre）的检测。

交警于2015年推出移动测醉驾中心，这辆装置了测醉仪器的车辆能够在10分钟到15分钟内测出精准的酒精含量，无须安排驾驶者到警局，如此一来可有效避免他们体内的酒精含量随着时间推移而逐渐消失。

巡逻队队长区靖棋助理警监说：“移动测醉驾中心让交警能够在最短的时间取得酒驾者的呼气证据，避免证据丢失。”