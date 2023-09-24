武吉知马路上段工地发现未引爆二战遗留炸弹 拆弹人员9月26日拆除

武吉知马路上段的建筑工地发现一枚二战遗留下来的100公斤未引爆炸弹。

拆弹人员将在星期二（9月26日）就地拆除炸弹，警方会封锁周围道路，附近受影响公寓、组屋、学校，以及商店约1500人须疏散，暂时避开拆弹地点。

新加坡警察部队星期天（24日）发文告说，警方星期三（20日）接获通报，指武吉知马路上段的一个建筑工地在进行挖掘工程时发现了炸弹。

新加坡武装部队军火拆爆组经鉴定，确定这个爆炸物是二战时期空投炸弹，重100公斤。由于无法安全移走，炸弹须就地拆除。

军火拆爆组将于星期二（26日）早上8时至傍晚7时进行拆弹工作。

为了安全起见，警方将封锁炸弹周围200公尺的范围。

26日早上11时至傍晚7时，兀兰路和柏提路（Petir Road）之间的武吉班让立交桥，以及柏提路和凯秀路（Cashew Road）之间的武吉知马路上段的路段将会关闭。

警方将在道路重开后通过脸书和社交媒体X（原推特）发布通知。

警方已经同这个地段的公寓和组屋居民，以及其他受影响的公众沟通。

他们包括里岭（The Linear）、雅姿园（Hazel Park）、嘉林台（Hazel Park Terrace）、Bukit 828等公寓和岗沙路（Gangsa Road）第154座组屋的居民、武吉知马路上段店屋商家，以及励进中学（Greenridge Secondary）的校方管理层。学校师生26日将进行居家学习。

警方说，拆弹工作进行时预计会有巨大声响，公众不必惊慌，但应避开受影响地段。

没有出席当局早前的说明会或没有接到通知的居民，如果有疑问，可向武吉班让邻里警署查询，热线号码：1800-892-0000。