市场预期利率将继续保持高位，使投资者的担忧加剧。华尔街股市上星期五（9月22日）集体收低，道琼斯工业指数跌0.31％、标普500指数滑落0.23％、纳斯达克指数下跌0.09％。

新加坡海峡时报指数上星期五微升2.01点或0.06%，收报3204.82点，全周下滑2.3％。

亚太股市星期一（25日）开盘时涨跌不一，东京股市上扬0.23％，悉尼和首尔股市分别下跌0.53％和0.13％。

以下是星期一值得关注的股票：

1. 凯德雅诗阁信托（CapitaLand Ascott Trust）开市前披露，已完成法国四家服务公寓的脱售，脱售价为4440万欧元（约6457万新元）。脱售价比账面价值高出63％，收益约为3410万欧元；完成脱售后，信托在法国有12处房地产。

2. VCPlus上星期六（23日）披露，公司执行董事林明洲（音译，Lim Beng Chew）和独资子公司APEC Solutions主管叶坤豪（Cedric Yap Kun Hao）已接受商业事务局盘问，也把护照交给当局。

两人没被提控，除了提交护照外，没有受到当局的其他限制。林明洲将休缺席假三个月以等待调查结果出炉，并在必要时延长假期。

公司也被令提供信息和文件，包括林明洲和叶坤豪的所有公司电邮，以及两家公司的一些会议记录，还有与房地产咨询公司Sevens Atelier在2021年和2022年的商业来往提案和已完成的项目清单或相关文件。

同样受查的Sevens Atelier上星期五回复新加坡交易所询问时说，执行董事林秀芳（音译，Lim Xiu Fang Vanessa）和管理层成员唐耀智（音译，Tang Yao Zhi）已接受当局盘问。公司前执行主席兼首席执行官许执恒（音译，Richard Koh Chye Heng）则还在等待接受盘问。三人都没提交护照，也没被逮捕或被正式起诉。

3. 天然煤矿（Geo Energy）上星期六宣布，获印度尼西亚万自立银行（Bank Mandiri）的2亿2000万美元（约3亿新元）抵押贷款，用于收购计划的资金、营运资金，以及其他资本支出。