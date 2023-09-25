竹脚妇幼医院推出产前抑郁症筛查

竹脚妇幼医院将把产前抑郁症筛查，纳入孕妇的例行护理计划，以降低母亲产后抑郁风险，促进新手妈妈和初生儿的关系。

竹脚妇幼医院星期一（9月25日）宣布启动产前心理健康计划（Psychological Resilience in Antenatal Management，简称PRAM），通过问卷调查进行筛查，提醒孕妇重视孕期心理健康状态。这项计划预计每年可让竹脚妇幼医院的约1万2000名孕妇受惠。

根据院方文告，2019年4月至2020年3月，以及2021年4月至2022年3月，竹脚妇幼医院确诊患有产后抑郁症的妈妈增加了47%，这背后的主要原因是冠病疫情间接加剧了压抑和不安。

文告说，本地每五名孕妇中，就有一人患上产前抑郁症。如果不及时治疗，恐成为产后抑郁症的一大成因，影响母子关系。从长远来看，还会对孩子的认知发展造成不良影响，增加孩子在未来面临认知、行为和情感问题的风险。

竹脚妇幼医院心理医学部门妇女心理卫生服务处主任兼资深顾问医生蔡诗茵受访时说：“我们将心理健康筛查纳入准妈妈的整体常规护理中，这一筛查是在妊娠中期产检时进行的，它让我们有足够时间，在宝宝出生前及早发现并处理抑郁问题。”

竹脚妇幼医院心理医学部门曾针对118名产前抑郁症患者，展开为期五年的追踪研究。研究发现，经过几个月的治疗后，首次出现抑郁症的孕妇中，九成出院时状态良好且稳定。

蔡诗茵指出，产前抑郁症是可以治愈的，认识到心理健康对孕产妇和孩子的重要性，可以让准妈妈和她的家人在怀孕前就开始调整生活方式，以减少产前抑郁症的风险，并为迎接新生儿做好准备。