尚穆根：应加强法律 更有效地帮助网络受害者

科技的演变使到网络安全工作的挑战日益增加，本地应加强现有法律，以更有效地让网络受害者有能力采取行动，保护自己的利益。

内政部长兼律政部长尚穆根星期一（9月25日）出席网络危害研讨会时指出，研讨会把重点聚焦在个人在网上会遭遇的伤害、个人权益，以及如何加强保护措施。我国在2014年通过防止骚扰法令（POHA），并在2019年修订法令以保护个人遭恶意公开隐私（doxxing)、加强给予受害者的补救措施等。

不过，网络危害的行为性质很广，POHA未必明确地涵盖每项行为。尚穆根以图像相关的性侵犯为例，个人的私密照片在未经许可的情况下被放上网，肇事者身份不明。受害者可以报警处理，但调查须花时间。受害者也可以通过民事程序，但这也花钱和时间。在这段期间，受害者的照片已在网上流传，影响了受害者的心理健康、人际关系与声誉等。即使肇事者被逮到，这些照片仍可在网上找到。人工智能技术的发展也可以扩大这类网络行为造成的伤害。

他说：“我们在保护网络受害者方面是否做得充足？我们是否应该改进法律？我们应如何让受害者有能力保护自己？”

阳光联盟（Sunlight AFA）去年的调查就发现，仅66％觉得在他们在网上感到安全。相比之下，高达92%觉得晚上单独在我国街上行走是安全的。这反映，相较于实体环境的安全，网络安全方面还可以做得更多。

网络危害研讨9月25日至27日举行，由律政部和新加坡管理大学杨邦孝法学院举办，邀请国内外专家讨论应对策略，以辅助现有的措施和法令。