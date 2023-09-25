武吉知马上段工地发现二战炸弹 附近蚬壳油站关闭

武吉知马路上段工地发现二战炸弹，附近一家蚬壳油站星期一（9月25日）早上关闭。

《联合早报》记者星期一早上10时走访油站时，发现油站禁止车辆进入打油，油站内也有超过10名工作人员施工并打开油井。

油站人员告诉记者，油站早上约7时开始关闭，还不确定什么时候恢复营业。

附近一家宠物店店主陈婷（33岁）说，疏散行动是从星期二（26日）开始，自己并不知道油站已经关闭。她说自己并不担心，相信当局会安排妥当。

另外，记者发现离蚬壳油站约500米外，还有一家埃索油站照常营业。

《联合早报》已联系蚬壳公司，了解详情。

新加坡警察部队是在上星期三（20日）接获通报，指武吉知马路上段的公寓项目秘林嘉园（The Myst）建筑工地，在进行挖掘工程时发现了一枚二战遗留下来的100公斤未爆弹。

拆爆人员将在星期二早上8时至傍晚7时之间，进行就地引爆工作。警方会封锁周围道路，附近受影响公寓、组屋、学校，以及商店约1500人须疏散，暂时避开炸弹处置地点。

在附近经营咖啡店的周壮忠（61岁）受访说，他星期二将关店一天，估计损失至少五六千元，咖啡店其他摊主也会有损失，“但是没办法，配合拆弹工作，希望大家互相谅解，当做休息一天咯”。