新加坡股市星期一早盘上扬0.22％

投资者权衡美联储更长时间维持高利率的立场，亚太和新加坡股市表现疲弱。新加坡海峡时报指数星期一（9月25日）截至中午上扬0.22％或6.92点，报3211.74点。

海指成份股方面，16只上扬，三只持平，11只下滑。领跌的是丰树泛亚商业信托（Mapletree Pan Asia Commercial Trust）和扬子江船业（Yangzijiang Shipbuilding），分别下滑2.07％和1.16％，报1.42元和1.70元。

领涨的是泰国酿酒（Thai Beverage）和怡和合发（Jardine C&C），分别上涨2.68％和1.80％，报0.575元和32.27元。

截至早上11时55分，亚太股市涨跌不一。除了东京和台湾分别上扬0.75％和0.69％，其余的股市都下滑。香港领跌1.23％，首尔下跌0.56％，悉尼、上海和深圳的跌幅介于0.16％至0.51％。

IG市场策略师叶俊荣认为，美国等表现出色的市场出现获利回吐，或导致一些资金流入中国市场，中国股市的估值被低估，市场也期待近期的积极经济数据是反映政策成功的早期迹象。

叶俊荣说，市场将密切关注即将公布的新加坡8月通胀数据，核心通胀料进一步放缓，外加美联储暂停加息，这些因素或促使新加坡金融管理局在密切留意经济风险的当儿，于10月继续按兵不动，不加快新元升值步伐。

两名美联储官员表示，今年美国有可能再加息至少一次，借贷成本或继续保持高位。彭博社引述City Index的市场分析师拉扎扎达（Fawad Razaqzada）说，在近期油价大涨，以及美联储发出利率近期不会下调的信号的情况下，投资者依然高度关注通胀和货币政策的走向，目前说市场已触底还为时过早。