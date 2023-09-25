连续四个月下降 我国8月核心通胀率放缓至3.4%

新加坡通胀势头进一步放缓，8月份核心通货膨胀率下滑至3.4%，连续四个月下降。

新加坡金融管理局和贸工部星期一（9月25日）发布最新消费价格指数（CPI）报告。报告显示，新加坡的核心通胀率从7月的3.8％，下降至8月的3.4％。这是去年4月以来的最低水平，当时的核心通胀率为3.3％。核心通胀不包括私人交通和住宿费用。

核心通货膨胀率下跌，主要是因为服务、食品、零售和其他商品的价格通胀降低。

包括私人交通和住宿费用在内，8月整体通胀率为4.0％，较7月的4.1％稍有放缓，同样也是连续四个月下降。这是自2021年11月以来的最低水平，当时的整体通胀率为3.8％。

环比方面，8月整体物价上升0.9％，不包括私人交通和住宿费用的核心物价则上扬0.1％。

金管局和贸工部在文告中指出，全球供应链紧张情况大致已缓和，食品价格依然低于一年前的水平，加上我国主要贸易伙伴的通胀逐步缓和，促使进口商品的价格继续比去年同期低。然而，油价自7月以来有所上升。

由于进口成本比一年前低，以及本地劳动力市场当前的紧缩情况得到缓解，核心通胀预计将在接下来几个月会进一步放缓。我国今年整体通胀率的预测为4.5％至5.5％；核心通胀率则介于3.5％至4.5％。