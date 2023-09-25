纪念李光耀百年冥诞 中区社理会未来三年推百个社区计划　

为纪念建国总理李光耀百岁冥诞 ，中区社区发展理事会未来三年将为中区居民推出100个社区计划，助他们建设更美好的生活，并设立总值1000万元的基金来资助这些计划。

第11届中区社理会理事就职仪式星期一（9月25日）在惹兰勿刹民众俱乐部举办。中区市长潘丽萍在仪式上宣布，这100个社区计划将组成一个“菜单”，让合作伙伴和居民能根据需求，灵活地从一系列扶持措施中选择所需。

她解释，中区有23个分区，需求和资源各不相同。有些分区，如惹兰勿刹集选区和拉丁马士单选区有许多租赁组屋和年长居民，一些分区，如摩绵—经禧区的居民则较年轻，更多人住在私宅。潘丽萍也是惹兰勿刹集选区议员，负责甘榜格南区事务。

这100个社区计划接下来三年将分阶段推出。潘丽萍透露，目前已制定了50多个计划，更多细节将在之后公布。这些计划将围绕美好生活的五大支柱展开，即财务健康、身体健康与可持续发展、社会心理健康与包容、终身学习，以及为他人服务。

在为期约一年的第一阶段中，中区社理会将增加七个新计划。

这包括：校车费津贴计划，为受车费上调影响的低收入家庭提供经济援助；社区联系站（ComLink）家庭扶持基金，扶持育有年幼孩子的租赁组屋家庭；地区就业计划，更系统地助居民求职，以年长者为优先扶持对象；举办区内下棋活动（Chess @ Central），促进社区凝聚力；以及推出“紫色爱心”计划（Purple Hearts @ Central），为育有特需或残障儿童的家庭设立支援网络。

为资助这些计划，他们也将设立1000万元的基金，由中区社理会和捐赠者共同资助。

活动主宾李显龙总理致辞时肯定了社理会的贡献。他说，过去三年来，约65万居民参与或从中区社理会的计划中受惠。他相信，有了志愿者的服务精神与活力，中区市长潘丽萍的积极领导，以及不同合作伙伴的支持，大家能继续为居民创造更美好的生活。