本地股市星期一收盘涨0.33%

本地通货膨胀放缓提振投资者情绪。新加坡海峡时报指数星期一（9月25日）上涨10.58点或0.33%，闭市报3215.40点。

我国8月核心通货膨胀率从7月的3.8％下滑至3.4%，连续四个月下降。整体通胀率也较7月的4.1％，稍有放缓至4.0%。

亚太其他股市喜忧参半。其中，东京股市涨0.95%，领涨区域市场；台湾和悉尼股市也分别上涨0.66%和0.11%；上海、深圳和首尔股市则出现下跌，跌幅介于0.47%和0.54%；香港股市大幅下跌1.97%，表现最为逊色。

本地股市全场成交量10亿5000万股，总成交额6亿8290万元。上升股252只，下跌股277只。

成份股方面，15只上涨，13只下跌，两只持平。

涨幅最大的是泰国酿酒（Thai Beverage）和怡和合发（Jardine Cycle & Carriage），前者起5.36％，收报0.59元；后者起1.58％，收报32.2元。

跌幅最大的是丰树泛亚商业信托（Mapletree Pan Asia Commercial Trust）和创业公司（Venture Corp），分别下滑1.38％和1.30％，收报1.43元和12.91元。