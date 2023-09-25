监狱署首办国际惩教领导项目 让12国家地区代表互相学习

为促进亚太区各个监狱单位领导的联系和合作，新加坡监狱署首办国际惩教领导项目，让来自12个国家和地区的代表，可以互相学习和借鉴各地的监狱服务和惩教模式。

监狱署星期一（9月25日）举办国际惩教领导项目（International Correctional Leadership Programme），这是亚太国家地区首次举办这类活动。

活动为期五天，旨在建立互助网络，促进各国监狱单位领导之间的合作，并提供平台让与会者分享和讨论，有关帮助囚犯改造和重返社会方面的做法。

本次活动共有21名与会者，他们来自12个国家地区，包括文莱、柬埔寨、香港、印度尼西亚、日本和泰国。

监狱署和黄丝带新加坡的代表也将在五天的活动中，介绍我国在上述方面提供囚犯和释囚的援助计划。

内政部兼国家发展部政务部长费绍尔副教授也受邀出席活动，并在致辞时提及监狱署和黄丝带新加坡作出的努力。

费绍尔说，监狱署除了给囚犯狱内的心理辅导、在职培训和家庭辅导等改造计划，也提供社区监督计划，帮助他们更好地融入社会。目前共有28%的囚犯参与社区基础计划，比2014年的11%来得高。

释囚再犯率降至20％

在狱内和狱外双管齐下为囚犯提供援助，降低了释囚的再犯率，从20年前的40%降低到目前的20％。

另外，监狱署也与社区伙伴合作，包括黄丝带新加坡，让更多雇主愿意聘请释囚。截至今年6月，共有6500名雇主参与其中，比2004年的1400人超出近四倍。

不仅如此，其他国家效仿黄丝带新加坡的活动形式，捷克也在2016年首办黄丝带义跑。

监狱署也积极参与亚洲及太平洋区惩教首长会议，从中借鉴各国的监狱服务，例如日本的缓刑监视义务人员所提供的服务。

监狱署人员近期也到访北爱尔兰，拓展创伤压力有关的项目，以更好地为受到创伤的囚犯提供帮助。