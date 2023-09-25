二战炸弹周二引爆 信佳凯秀民众俱乐部早上6时开放

武吉知马路上段的公寓项目秘林嘉园建筑工地发现二战炸弹，星期二（9月26日）进行就地引爆作业。为让疏散民众有地方休息，信佳凯秀民众俱乐部将从星期二上午6时向居民开放。

外交部长维文医生星期一（25日）在脸书发文说，炸弹200米范围内的所有居民都必须疏散，受影响人数约1500人。维文也是荷兰—武吉知马集选区议员。

他说，由于受影响居民必须在26日上午8时前疏散，信佳凯秀（Senja-Cashew）民众俱乐部将从早上6时开始向居民开放，等候引爆作业完成。民众俱乐部也将为居民提供零食和无线网络，并为有宠物的居民另设休息区。

维文说，关爱乐龄办事处（Silver Generation Office）将与必要的护理和医疗设施协调，帮助需要额外照顾的弱势群体、年长者或残疾人士。民众如果有需要的话，可联系卫生部与护联中心（Agency for Integrated Care）；需要特殊安排前往民众俱乐部的居民，可致电62194561与民众俱乐部联系。

维文也提醒，位于封锁范围内的励进中学（Greenridge Secondary），星期二改为居家学习，区内所有商业场所将关闭。他在文末呼吁民众：“请大家互相照顾，保持密切联系！”